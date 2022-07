Andorra la VellaDes d’ahir a la tarda s’han fet virals els vídeos de com un tren espanyol acaba passant a prop de Zamora per un incendi forestal, amb els passatgers visiblement espantats com s’observa als vídeos compartits a les xarxes. Cap dels usuaris va resultar ferit i la línia de tren va ser tallada.

🇪🇸 | Un tren de pasajeros fue rodeado por las llamas de los incendios forestales en Zamora, España. A pesar del intenso fuego, no hubo pasajeros heridos. pic.twitter.com/MId5d1nwkM — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) 18 de julio de 2022