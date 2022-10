(Vídeo) Els instants de l'explosió a la Casa de Cultura de Girona que ha deixat 18 ferits

Andorra la VellaUna explosió a les darreres hores de la tarda de divendres a la Casa de la Cultura de Girona va deixar 18 ferits de diferent consideració, deu d'ells menors d'edat. L'accident es va produir quan s'intentava fer un experiment demostratiu per part del divulgador científic Dani Jiménez, organitzat per la Universitat de Girona. Els afectats no tenen cremades, sinó que van rebre l'impacte de parts del bidó en què es va realitzar la mescla entre nitrogen líquid i aigua calenta.

Explosión de un bidón de nitrógeno en la Casa de Cultura



18 heridos



📹 Gerona pic.twitter.com/uoUlLqCFTO — SocialDrive (@SocialDrive_es) 1 de octubre de 2022