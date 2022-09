El vídeo de l'agressió a una periodista en l'inici de l'11 de setembre al Fossar de les Moreres

BarcelonaUna vegada més, el Fossar de les Moreres ha estat l’escenari de l’acte que dona inici a la festivitat nacional de Catalunya, homenatjant els herois que van intentar defensar la ciutat en 1714. No obstant això, més que una celebració, ha estat una batalla campal. La divisió en l’independentisme anticipava una Diada de Catalunya amb els ànims caldejats, però pocs s’esperaven que fins a tal punt. La presència d’ERC en l’acte ha estat molt mal rebuda pels seguidors de Junts, que els han increpat. La portaveu del partit republicà, Marta Vilalta, ha desafiat als assistents que l’esbroncaven: “Podeu cridar! Crideu més, si us sembla! Crideu més, vingui, que no us sentim! Mentre crideu, la gent d’ERC treballarà per a arribar a la independència”. A més, una fotoperiodista ha estat agredida mentre intentava realitzar la cobertura. En un primer moment, s’ha afirmat que la periodista era d’RTVE, però segons ha confirmat la pròpia agredida, no és així. La professional que ha estat agredida és Lorena Sopena, que ha publicat un tuit confirmant l’incident: “La persona agredida soc jo. No soc cambra de cap mitjà, soc una persona autònoma que intenta pagar factures i menjar fent el que més o menys sap fer. He demanat que no es publiquessin els vídeos perquè no m’agraden aquestes coses. Però sí, m’han agredit per fer el meu treball”.