El vídeo del Lamborghini del youtuber Alphasniper per Andorra

Andorra la VellaDavid Díaz, més conegut com Alphasniper97, és un youtuber espanyol que resideix a Andorra des de fa anys, És conegut perquè puja contingut de videojocs a manera de gameplays al seu canal, més concretament de la saga Call Of Duty, de la qual és un gran fan, i de Fortnite. El youtuber va ser gravat mentre passava amb el seu cotxe andorrà, un Lamborghini Huracan Performante, per la rotonda d’Andorra la Vella. Alphasniper ha acabat penjant les imatges i fent broma respecte a l’evasió d’impostos. El preu del Lamborghini Huracan Performante, sense cap modificació, es d’uns 200.000 euros.

Youtuber español cazado a 250km/h evadiendo impuestos en Andorra. pic.twitter.com/STKBZqb5yW — AlphaSniper97 (@Alphasniper97) 15 de agosto de 2022