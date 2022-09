El vídeo que mostra com la pluja arrossega els cotxes aparcats a Tarragona

Andorra la VellaLes fortes pluges que es registren a Tarragona des d'aquesta tarda han provocat que els carrers de la ciutat s'hagin inundat amb acumulacions d'aigua de fins a 130 mil·límetres per metre quadrat i que, concretament al barri de l'Arrabassada, que dona accés a la coneguda platja de la costa daurada, la pluja s'ha endut diversos vehicles que es trobaven aparcats a la via pública. Segons han informat, es tracta del dia més plujós registrat per l'estació meteorològica del Complex Educatiu. El subdirector de Protecció Civil de Catalunya, Sergio Delgado, ha demanat a la població de Tarragona que eviti desplaçaments en cotxe, però també a peu, atesa la complicadíssima situació que viu la ciutat en aquests moments.

⚠️ Un dels punts calents d'aquesta tarda és l'accés a la Platja de l'Arrabassada de Tarragona. El fort aiguat s'ha endut diversos cotxes. Al barri de l'Arrabassada s'hi han acumulat 138 mm i segueix plovent 🤯#Projecte4Estacions pic.twitter.com/J3odKBvSIc — Projecte 4 Estacions ☀️ (@P4Estacions) 23 de septiembre de 2022