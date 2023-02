El vídeo on un talibà de 50 anys arrossega al llit de noces una nena de 8

AfghanistanShaira li diuen, jo li dic pederàstia i pedofília. Aquest és el missatge que milers de persones en tot el món estan enganxant per acompanyar el vídeo on un home de 50 anys arrossega al 'llit de noces' una nena de 8 anys en aplicació de la llei islàmica que permet aquest tipus d'unions. El vídeo és vergonyós amb la mare abraçant amb força al a filla perquè no se l'emportin i diferents talibans literalment l'arrenquen dels seus braços per entregar-la al nou marit.

Ley Sharia le llaman, la niña de 8 años es arrastrada por su esposo de 50 años después de la boda, ellos le llaman costumbres y cultura yo le llamo pedofilia y pederastia. pic.twitter.com/nlhhLRobCm — Rosa Maria Pantin (@rosapantin1301) 1 de febrero de 2023