WhatsApp permetrà escoltar els missatges de veu abans d’enviar-los

BarcelonaLa pròxima versió de l’aplicació WhatsApp inclourà la funció d'escoltar l’àudio abans d’enviar-lo. Fins ara per enviar un missatge de veu s’havia de mantenir premut el botó o fer-lo lliscar amunt perquè continués enregistrant al retirar el dit. Amb la nova actualització, el botó desplegarà una pestanya en què es veuran les ones de so i tres botons: esborrar, escoltar i enviar. També es podrà escoltar una part específica de l’arxiu de veu desplaçant el dit per l’ona de so.

Molts usuaris demanaven aquesta opció, perquè és habitual enviar un àudio que no s’acaba de sentir bé, per errors d’enregistrament o problemes tècnics dels dispositius. De moment està a disposició dels consumidors una versió beta i alguns usuaris d’Android han confirmat que funciona correctament. Previsiblement la versió definitiva no trigarà gaire a arribar a les botigues d’aplicacions d’iOS i Android.

L’aplicació ha anat millorant la missatgeria instantània. Fa poc va incloure l’opció d’escoltar els arxius de veu a més velocitat i el pròxim llançament inclourà noves funcionalitats. S’acaba la restricció d’un compte per dispositiu, i ara es podrà respondre els xats des de diversos dispositius mòbils alhora. També inclou una opció per enviar missatges quan el telèfon té la bateria baixa.

L’actualització de la política de protecció de dades de WhatsApp, propietat de Facebook des del 2014, va provocar una allau de queixes, que, sumades a les crítiques per mal funcionament, han desembocat en una fuga d’usuaris cap a altres plataformes com Telegram o Signal. Davant d’aquesta situació i amb l’objectiu de no quedar-se enrere respecte als seus competidors, l’aplicació de missatgeria té previst incloure durant els mesos vinents funcionalitats com enviar diners, com ho fa Bizum, disposar d’una còpia de seguretat xifrada al núvol o utilitzar l’aplicació des de les tauletes.