Un 'xèrif' cita a 'Ferrariman'

Andorra la VellaL'empresari Xavier Caballol, més conegut popularment com a 'Ferrariman' ha estat citat pel cos de policia acusat d'un delicte contra l'honor, pel qual, segons ha manifestat el conductor, l'han advertit que podria arribar a ser detingut. L'home del Ferrari ha publicat aquest divendres un nou vídeo a les xarxes socials anunciant la citació al despatx de l'Obac, manifestant que un 'xèrif' li ha trucat per convocar-lo "en un to 'xulesc'" i amenaçant-lo que podria ser arrestat. Tot i que no s'ha confirmat la detenció, el conductor del cotxe d'alta gamma es troba desaparegut de les xarxes socials.