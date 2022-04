Els ximpanzés fan el 69 per mantenir la higiene sexual

Andorra la VellaEls ximpanzés també fan el 69, la coneguda posició sexual del kamasutra, tot i que per altres motius que els humans. La Fundació Mona ha compartit recentment a través de les xarxes socials un vídeo on s'observa dos primats ajudant-se a empolainar-se o, dit d'una altra manera, a mantenir al dia la seva higiene íntima al dia. Malgrat que per a l'ull humà les imatges puguis ser d'especial sensibilitat, l'acte, molt semblant a la postura del 69, és una neteja i suposa un dels moments més importants d'aquests animals, els quals requereixen de l'ajuda d'altres individus per desparasitar-se i mantenir netes certes zones del cos on no poden arribar amb facilitat, com és el cas dels genitals.