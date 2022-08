Un youtuber amenaça de cobrar 2.500 a un bar de Vigo per no deixar-lo menjar gratis

Andorra la VellaBorja Escalona, un youtuber espanyol, ha protagonitzat un dels vídeos que s'han fet més virals els últims dies. Mentre el creador de contingut realitzava un vídeo en directe a la ciutat de Vigo, a Galícia, va decidir entrar a un establiment d'empanades, 'A tapa do barril' i marxar sense pagar al·legant que estava fent promoció del restaurant a tota Espanya a través del seu canal.

Este jeta es, Borja Escalona es un Youtuber... No es la primera vez que lo hace, quien coño se cree un Dios???... Y encima amenazando... Ay... Que gentuza anda suelta por ahí.... pic.twitter.com/tuHopeLfif — Doña Tecla (@DoaTecla5) 13 de agosto de 2022

En un moment del vídeo, l'streamer amenaça a la treballadora de l'establiment dient que els hi arribarà una factura de 2.500 euros per no deixar-lo marxar sense pagar i, tot seguit, demana als seus seguidors que no deixin comentaris negatius al bar, amb la voluntat real d'engrescar-los a fer-ho. Els propietaris han amès un comunicat a través d'Instagram davant la marea de comentaris negatius a Google que els havien arribat, a més de trucades amenaçadores i insultants, explicant la seva versió dels fets i agraint als ciutadans i clients que els han donat suport.