Un youtuber d'Andorra tuneja el seu Lamborghini Aventador, que costa 350.00 euros, com el del GTA

Andorra la VellaBona part dels youtubers espanyols que viuen a Andorra tenen cotxes de centenars de milers d'euros que criden l'atenció. D'entre tots ells, en les pàgines especialitzades en aquest tipus de temes, s'ha destacat que el més espectacular pertany a un que no és dels més coneguts. Es tracta de l'streamer espanyol sTAXx de 29 anys que és especialista en fer directes del Grand Theft Auto (GTA) un videojoc on es tracta de ser un delinqüent i conduir cotxes espectaculars. El vehicle en concret és un Lamborghini Aventador V12 de 700 cavalls de potència. El cotxe ha estat tunejat per assemblar-se als que es poden conduir en el GTA. El seu cost, tunejat, es calcula en uns 350.000 euros.