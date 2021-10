Andorra la VellaA vegades, els secrets més ben guardats són aquells que estan a simple vista. Podem passar per davant seu cada dia sense adonar-nos de la seva existència, i quan el descobrim, ens adonem que teníem un tresor davant els nostres ulls. És el cas de Medacorba, la cafeteria més ben guardada d'Andorra. La van inaugurar el desembre de 2019 a la planta baixa dels grans magatzems Pyrénées i s'ha convertit en un petit oasi on descansar entre compres. En motiu del Dia internacional del cafè, que s'ha celebrat aquesta setmana, hem volgut compartir amb vosaltres aquesta petita joia. Situada entre la boutique Montblanc i la secció d'ulleres, passa desapercebuda per a la majoria de clients, i per això precisament us la recomanem: és el cafè secret d'Andorra. (I un altre secret, amb el carnet de MyPyri, hi ha un 10% de descompte).

El cafè secret d'Andorra

El seu concepte, únic al país, es basa en el que els anglesos anomenen 'coffee stop', i neix al mateix temps que espais similars com els 'lobby bars' dels hotels. Pretén fusionar dos moments en un: el descans d'un bon cafè amb el gaudi d'un dia de compres. El seu nom, 'Medacorba', prové del cim on conflueixen tres estats: Andorra, Espanya (des de Lleida) i França (des de l'Ariège), perquè pretén ser un lloc d'unió i trobada de totes les persones.

Un racó que t'agradarà conèixer

Pel que fa a la seva oferta, es basa en una selecció gastronòmica d'alta qualitat feta amb productes d'Espícula. Amanides, wraps, entrepans, bescuits casolans o croques Monsieur, són algunes de les opcions que trobareu, a més de poder escollir entre begudes calentes, cerveses, refrescs, xampany o vins. Una oferta variada, en un espai suggerent, on podeu esmorzar i berenar, gaudint d'una experiència exclusiva. De fet, ens sap greu i tot, revelar el secret d'aquesta joia amagada a Pyrénées.

La proposta gastronòmica dels grans magatzems a la planta baixa

Quina és la millor hora per prendre cafè?

El millor moment per prendre un bon cafè seria de 9.30 a 11.30 hores o de 13.30 a 17.00 hores, que és quan els nivells de cortisol (l'hormona responsable de l'estrès) són baixos. A primera hora del matí, amb els nivells de cortisol més elevats, els efectes de la cafeïna no es notaran tant i passades les cinc de la tarda, es corre el risc d'entorpir el descans nocturn.

El cafè, amb sucre o sense?

Segons els nutricionistes, per aprofitar els antioxidants del cafè, s'hauria de consumir uns 200 mil·lilitres al dia, la qual cosa representa una tassa gran o dues tasses petites. Sempre s'hauria de consumir sense sucre, perquè sinó, perd els seus beneficis (no ens posarem científics, però el cafè és un antioxidant, que si es combina amb sucre, un prooxidant, perd la seva qualitat).

En qualsevol cas, una parada per fer un cafè, o un té, o una copa de xampany, representen un moment de calma a qualsevol hora.