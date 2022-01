Croquetes i canelons d’autor

Andorra la VellaLes croquetes i els canelons d’en Nandu Jubany són dels primers productes que un pot trobar quan entra al supermercat de Pyrénées Andorra. Els seus plats preparats tenen un lloc privilegiat, i no és per menys, ja que durant la pandèmia s’han convertit en una de les opcions més buscades pels clients. Aquests plats preparats, que han esdevingut un dels productes més destacats a la secció de cinquena gamma del supermercat, es poden adquirir únicament de manera exclusiva a Pyrénées.

La presència de les tan desitjades croquetes d’en Jubany al Principat d’Andorra és possible gràcies a l’acord que Grup Pyrénées té amb Ametller Origen, i des del passat mes de novembre -en motiu de les festes de Nadal- també va incorporar un dels plats estrella del cuiner català: els canelons. Durant les festes de desembre, els clients que han passat pel supermercat de Pyrénées han pogut trobar els canelons de rostit amb beixamel que Jubany ofereix al seu restaurant amb estrella, a més de les diferents varietats de croquetes, de bolets, gamba, pernil ibèric, les originals de calçots, o les clàssiques de pollastre a l’ast. En una entrevista recent, el xef assegurava que “les que més sortida tenen són les de rostit, perquè apel·len a la ‘cuina de memòria’, és a dir, els clients que les compren, quan se les mengen, recorden aquelles croquetes que els feia l’àvia”. I és que Jubany, des dels seus inicis, sempre ha apostat per una cuina tradicional d’alta qualitat, de temporada, i prioritzant sempre els productes de proximitat.

Durant tot el 2021, Nandu Jubany ha desenvolupat la seva oferta de plats preparats davant el tancament continuat del servei de restauració a causa de la Covid-19. Segons assegura ell mateix, “l’opció de fer croquetes i canelons ha salvat el meu negoci”, i no només això, sinó que ha aconseguit l’èxit en un sector en el qual no havia entrat mai. Amb més de 285.000 seguidors a Instagram, els amants de la bona cuina poden seguir les receptes que comparteix cada setmana, i periòdicament, el reconegut xef imparteix classes magistrals a Pyrénées Andorra, com la darrera organitzada sobre la ‘gratinació perfecte’ de canelons.