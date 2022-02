L'únic lloc d'Andorra on trobaràs junts més de 300 formatges

Andorra la VellaFrancesos, italians, suïssos, espanyols, andorrans... Sembla una convenció europea, però en realitat és l'aparador de la cava de formatges del supermercat de Pyrénées. Aquí es reuneixen més de 300 varietats de formatge diferents, únics i exclusius que s'ofereixen per tall i peça sencera segons les necessitats de cada client.

Només cal donar-se una volta per l'àrea d'alimentació -i seguir la suculenta olor que prové de la secció de formatges- per adonar-se que la de Pyrénées, és l'oferta més gran del país pel que fa a formatges, especialment els que tenen Denominació Geogràfica Protegida (DOP), que garanteix el seu origen i màxima qualitat. El gran taulell està dividit en seccions geogràfiques. El primer que un troba és la gran varietat de formatges italians, amb els seus imprescindibles Parmiggiani, Pecorino, Stracco di Pecora, el formatge blau picant Gorgonzola, l'Asiago d'Avello i el Rugiada di Collina.

El viatge continua cap a França, on descobrirem les opcions de formatges Gruyère i les múltiples varietats de Roquefort. A l'apartat de Suïssa, no hi pot falta el formatge Emmental i els Tète de Moine. Cap a Espanya -amb un espai especial per als Pirineus- hi ha els formatges curats provinents del centre de la península i destaca la famosa Torta del Casar, a més de l'Urgèlia DOP fet a la cooperativa del Cadí.

I cal tenir una menció especial al Brie que elabora especialment el supermercat de Pyrénées Andorra i que s'ha convertit en un clàssic entre els seus clients. Pyrénées fa tres varietats de brie amb una capa gruixuda de farcit al mig que pot ser amb Rocafort i figues, trufat, o amb tòfona.

A més a més, la formatgeria disposa d'una zona més refrigerada on hi ha els formatges més frescos, com la Burrata Ciuffo italiana o la Mozzarella di Bufala, i els formatges tendres, com el Taleggio Blu, el Cremoso di Malga, el Verde di Bufala o el Por Salut. Podràs resistir-te a la temptació?