El pernil Cinco Jotas aterra al Principat després de 140 anys

AndorraFa més de 140 anys va néixer, a la localitat de Jabugo (Espanya) la firma Cinco Jotas i durant tot aquest temps les cinc generacions que han estat al capdavant de la marca han treballat perquè els seus pernils arribin a l'excel·lència pel que fa al seu sabor. I així ha estat. Avui dia, la marca Cinco Jotas es considera com una de les marques més prestigioses en alimentació que ja es troba en més de 35 països, entre ells, Andorra que distribueix el producte a través de Pyrénées Andorra.

Els productes de Cinco Jotas provenen del porc 100% ibèric que s'alimenta únicament de gla, que conté un tipus de greix que ajuda a regular el nostre metabolisme i es mou dins una regió amb un microclima ideal per la curació del pernil. Cada pernil de la marca Cinco Jotas passa per un procés de maduració lent i natural de cinc anys de duració. Un procediment que requereix l'atenció de grans professionals en la matèria que analitzen diàriament la maduració de cada pernil.

Cada any, un equip de la xarcuteria de Pyrénées Andorra visita les bodegues de Cinco Jotas per seleccionar els millors pernils i paletes per dur-los fins a Andorra i, així, oferir la màxima qualitat als clients.

Els pernils Cinco Jotas els pots trobar al mateix supermercat de Pyrénées Andorra i en un córner ubicat a la planta zero on podràs fer un petit tast i degustar el sabor d'un pernil d'entre els més top del mercat.

L'etiqueta negra del pernil Cinco Jotas és garantia d'excel·lència, qualitat i valida el producte com a 100% ibèric de bellota. Només els productes d'etiqueta negra poden denominar-se com a "pota negra".