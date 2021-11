El plat que no pot faltar mai a taula per Nadal

Andorra la VellaSi bé antigament els canelons servien per aprofitar les sobres del capó i la carn d'olla de l'àpat de Nadal, amb el temps, la seva popularitat els ha convertit en un plat amb personalitat pròpia. Els canelons ja no són un 'calaix de sastre' -o de nevera, més ben dit- on el menjar que ens sobrava quedava dissimulat amb muntanyes de beixamel, ara, són l'opció estrella en la majoria de cartes de bons restaurants i n'hi ha de totes les classes: freds i calents, fets amb pasta o embolcallats de verdures, de peix o de carn... però si hi ha un moment de l'any en què menjar canelons es converteix en una cita gairebé obligatòria és per festes (i no només el dia de Sant Esteve).

Com no tots tenim destresa a la cuina per fer-los de manera casolana, hi ha l'opció de comprar-los fets. Al supermercat de la segona planta dels Grans Magatzems Pyrénées trobareu moltes opcions, però des de fa pocs dies ja estan a la venda, de manera exclusiva, els que elabora el xef amb estrella Michellin Nandu Jubany seguint la recepta del seu prestigiós restaurant Can Jubany. "Els canelons han evolucionat durant molts anys d'ofici, però es tracta d'un dels plats més importants de la nostra tradició culinària i de la cultura popular", assegura el xef.

Segur que saps com gratinar uns canelons?

Divendres passat, el mateix Nandu Jubany va ser als Grans Magatzems Pyrénées en una jornada de degustació dels seus canelons. Durant la trobada, Jubany va explicar quina és la millor manera de gratinar els canelons perquè quedin en el seu punt de cruixent perfecte:

Cal preescalfar el forn a 240 graus. Posa'l en marxa 20 minutos abans d'introduir els canelons perquè arribi a 140 graus.

No cal posar l'aire del forn, només l'opció de calor a dalt i a baix. I és que el ventilador podria fer que els canelons agafessin sabors del forn.

El temps de gratinat ha de ser d'entre 15 i 20 minutos, perquè quedin ben cruixents i súper calents. És important que estiguin molt molt calents.

