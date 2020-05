"Durant onze anys, hem donat a conèixer Andorra a més de 78 països, promocionant el turisme i la seva desestacionalització"

Els organitzadors de l'Andorra Ultra Trail Vallnord anuncien que "ja no tenen ganes de lluitar més sense un mínim de suport del país" i diuen que "ho lamenten sincerament" per a tota la gent que els ha donat suport des del 2009. Diuen que desitgen explicar amb "tota transparència" quina és la situació i volen contestar a certs comentaris rebuts aquests últims dies a través d’aquesta entrevista a la Lídia Martinez, directora de l’esdeveniment.

Què us ha portat a la decisió d’anul·lar l’esdeveniment amb tres mesos d’antelació?

A principi de març, vam començar a analitzar la situació i ens vam plantejar vàries alternatives que vam valorar. És cert que al principi confiàvem en el fet que a l’estiu la crisi hauria passat, però al fil dels dies els indicadors no eren massa bons i tot es va accelerar amb l’inici del confinament a Andorra i als països veïns. Hem volgut decidir-nos el més aviat possible per dues raons principals: la primera per a què tothom es pugui organitzar amb antelació (principalment els corredors amb els vols, les reserves...) i la segona per estalviar diners públics (necessaris ara més que mai per gestionar la crisi sanitària, econòmica i social del país). Efectivament, segons els contractes de patrocini, si s’hagués anul·lat l’esdeveniment a l’últim moment per causes de força major, els patrocinadors públics haguessin hagut de pagar el patrocini sencer (anul·lant a principi d’abril, els suposava un estalvi de més de 107.000 euros).

Per què heu decidit retornar solament el 70 % de la inscripció als corredors?

La nostra intenció era retornar el 80% de la inscripció o proposar als corredor mantenir la inscripció per al 2021 i així ho vam comentar amb els nostres patrocinadors públics, Andorra Turisme i el comú d’Ordino. Malauradament això era possible només si es respectaven els contractes de patrocini i Andorra Turisme ens va anunciar que no considerava que l’anul·lació fos deguda a una força major (confirmat dijous en la sessió del Consell General) i, per tant, que no tindríem patrocini per aquest 2020. En aquesta situació, i vist les despeses ja generades en els vuit mesos previs per a la preparació de l’esdeveniment, vam haver de reduir la devolució al 70%, assumint nosaltres unes pèrdues considerables de prop de 60.000 euros. Vam avisar els principals patrocinadors de les possibles conseqüències d’aquesta decisió. Tots no ho han entès... Cal dir, però, que moltes curses arreu del món han pres la mateixa decisió que nosaltres, algunes fins i tot no tornen res. Segurament és per això que la immensa majoria dels nostres corredors han acceptat aquesta posició (32% ens han felicitat per la decisió quan solament un 7% l’ha criticat).

Heu mantingut aquesta decisió malgrat les crítiques, per què?

Simplement perquè no podem retornar més. El fet de retornar aquesta quantitat, amb l’únic suport econòmic del comú d’Ordino i de Caldea ens ha generat, com deia, prop de 60.000 euros de dèficit, que hem acceptat assumir per permetre la continuïtat de l’esdeveniment, però no ens podíem arriscar més. Cal també afegir que no hem fet res “d’il·legal”; el nostre reglament preveu que no es fa cap devolució en cas de suspensió de les proves per causa de força major i la llei de protecció del consumidor estipula també que en cas d’incompliment del servei, la persona consumidora ha de poder obtenir la devolució total o parcial del servei.

Una de les principals queixes que hem pogut llegir en certs comentaris diu que heu malmès el nom del país i que ara deixeu Andorra sense AUTV. Què podeu contestar a això?

Durant onze anys, hem donat a conèixer Andorra en més de 78 països, promocionant el turisme i la seva desestacionalització, fent publicitat i fires a l’exterior... per això ens patrocinava Andorra Turisme. No era una subvenció, com ho podem llegir o sentir, era un patrocini, i així s’indica en el redactat del contracte. Aquest any, i vista l’anul·lació, Andorra Turisme ha decidit no fer efectiu el patrocini, cosa que ha provocat la situació que tots coneixem i la incomprensió de certs corredors. Si s’hagués mantingut l’esperit del contracte, hauríem retornat més als corredors, fent accions aquest estiu per promoure el país, i sobretot seguint organitzant altres edicions que contribuirien a incentivar el turisme, tal com els hi vam proposar.

El que fa més mal, a part d’això, és que les persones que han generat aquesta polèmica, cridant fort sense conèixer la situació, són principalment gent del país, i és una llàstima perquè per culpa d’uns pocs “descontents” (un 7% global i 15% per Andorra), s’acaba un esdeveniment que era reconegut arreu del món i molt ben valorat pels corredors. No entenem com ha pogut anar tant lluny tot plegat (insults, amenaces...), el què sí hem vist és que en moments difícils com aquests no hem tingut cap recolzament (o molt poc i massa discret).

Durant els dos últims mesos, hem lluitat i ho hem intentat tot per no haver d’arribar a aquest punt, però no podem lluitar sols. Estem realment cansats i farts de ser sempre els dolents de la pel·lícula i que s’embruti el nom de la nostra família quan intentem fer el millor possible per a tots des de fa dotze anys.

Certes persones diuen que us heu 'forrat' durant molts anys i que no heu de fer pagar als corredors i al país la vostra 'mala gestió'... Què els hi contestaria?

Primer de tot, us asseguro que ens fa molta gràcia sentir això! En les onze edicions, hem generat un benefici mitjà de 1.170 euros. Els comptes estan auditats cada any, presentats al Govern i públicament en roda de premsa. A més, ara hem contractat un auditor privat perquè faci una certificació dels nostres comptes i poder publicar l’import de les despeses que hem tingut en la preparació de l’AUTV 2020. És cert que no som una ONG, i sí, l’esdeveniment per al qual hem fet tants esforços ha permès pagar salaris i crear llocs de treball. No ens n’avergonyim, només faltaria! La magnitud i la internacionalització de l’esdeveniment requereixen una professionalització. Tenir assalariats permet disposar de personal format i disponible durant l’esdeveniment, desenvolupar sistemes propis i innovadors, recórrer a menys subcontractacions per disminuir el cost final de l’esdeveniment. També fem esforços importants en comunicació exterior; si hi ha un fort impacte econòmic i mediàtic és perquè hi ha una majoria de corredors estrangers.

La nostra 'mala gestió' ha permès durant onze anys donar a conèixer el país, proposar llocs de treball a Andorra, donar més feina a tot un sector (físios, podòlegs, entrenadors, botigues d’esport...) i un retorn econòmic important cada estiu. Recalquem que les tarifes d’inscripcions són bastant raonables i els imports de patrocinis públics sovint molt inferiors als d’esdeveniments comparables. Cal dir també, i és molt important destacar-ho, que tot això ha estat possible gràcies a la gran feina i el compromís dels nostres supervoluntaris.

En una edició 'normal', les inscripcions pagades pels corredors equivalen al 35% del cost de l’esdeveniment, la resta està coberta pels patrocinis públics (31,5% amb 22% d’Andorra Turisme i 9,5% del comú d’Ordino) i privats (30%). És evident que quan el patrocini públic es limita a solament una part del patrocini del comú d’Ordino, és totalment impossible equilibrar comptes.

I ara què? Quins són els pròxims passos?

Doncs ara estem en una situació molt complicada tant econòmicament com moralment, mai haguéssim pensat haver de plegar en aquestes condicions. Sort que som una família unida, que ens donem suport i ens protegim mútuament, perquè el que estem passant és molt difícil per a tots! Però ho superarem, d’això no en tenim cap dubte!

El que em sap més greu és que els meus pares, fa dotze anys, van crear des de zero aquest esdeveniment, involucrant-se plenament en aquesta aventura per fer conèixer el nostre petit país i la seva passió per a les seves muntanyes. Ho han aconseguit, han creat un gran esdeveniment internacional que ha aportat molt a Andorra.

I ara, deixem sense feina els nostres treballadors, hem de rescindir tots els contractes de treball i això ens fa molt mal! Sense parlar de la gran majoria dels nostres corredors de tot el món, de qui hem rebut moltíssimes mostres de suport i missatges, dient que estaven impacients de tornar a viure l’AUTV. Ells han entès la devolució del 70% però amb esperances de fer una superfesta al 2021... També ens dol per Ordino, que ha respectat el seu patrocini per poder donar continuïtat a l’esdeveniment i que ara es trobarà sense l’impacte conseqüent.

És per totes aquestes raons que fem pública la situació i que demanem reparació a Andorra Turisme, ens sap molt greu després de tants anys de col·laboració. Si aconseguim aquesta reparació, retornarem el 30% restant als corredors perquè no tindran la oportunitat de tornar a córrer amb nosaltres.

Teniu altres projectes?

De moment necessitem deixar passar una mica de temps per trobar la motivació necessària per a nous projectes. Però ja tenim moltes idees i no volem deixar perdre tota la feina feta. Ja veurem... El que sí volem és continuar tenint contacte amb totes les persones que hem conegut aquests anys i amb qui hem format una gran família. Per ells hem lluitat tot el que hem pogut i ens sap greu no haver-ho aconseguit.

Com s’acomiada l’AUTV?

S’acomiada mostrant el nostre agraïment a tots els que ens han donat suport any rere any i que ens han acompanyat en aquesta meravellosa aventura: voluntaris immillorables, corredors, patrocinadors, col·laboradors, un superequip vaja.