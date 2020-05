Els treballadors de l'AUTV defensen l'organització i el seu treball durant aquests anys

Els caps d'àrea i de sector de l'Andorra Ultra Trail Vallnord (AUTV) recolzen públicament els organitzadors de la cursa. A través d'una carta expliquen que per a ells ha estat un final trist i inesperat. A més, manifesten que han volgut expressar la seva opinió en relació a les informacions sorgides i amenaces que han rebut especialment l'empresa organitzadora, Cims màgics, i la família que la gestiona i comenten que no deu haver estat una decisió fàcil. En el text declaren que no és just el desenllaç i el trist final de la història de la prova, una cursa, la qual diuen que cada any creixia gràcies a la il·lusió de tots i es buscava que fos una prova de referència.

Des dels caps de sectors i treballadors, comenten que moltes crítiques que ha rebut la prova en els darrers dies provenen del desconeixement. En aquest sentit, expliquen que, com a amants de la muntanya que són, mai haurien permès que el medi natural es veiés afectat. També manifesten que un dels pilars bàsics, com eren els corredors, es procurava que se sentissin com a casa, i en aquest sentit defensen l' esforç de l'organització i les hores de dedicació, i aclareixen que aquesta implicació no es fa si només es pensa amb els diners.

D'altra banda, asseguren que cada any es feien inversions per fer créixer la cursa. Pel que fa a les crítiques dels voluntaris, declaren que tan malament no devien estar quan cada any veien les mateixes cares participant. A més, indiquen que la gent pot tenir les seves raons per no estar satisfets, però afegeixen que un esportista sempre ha de pensar que per trobar el que busca en una cursa, aquesta ha d'existir i això té un cost. "Tingueu clar que no serà fàcil tornar a crear un esdeveniment com aquest, que genera riquesa i imatge pel país". Per últim, han volgut donar les gràcies als organitzadors per aquests anys.