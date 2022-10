Andorra, seu del Campionat d’Europa de l’Spartan Race del 2023 a Encamp

Andorra la VellaAndorra acollirà el Campionat d’Europa de l’Spartan Race el 2023. Així mateix ho ha anunciat l’organització d´aquesta competició avui a Londres, la ciutat que enguany acull el Campionat d’Europa i és on també s’aprofita per anunciar la seu de l’any següent.

D’aquesta manera, la parròquia d’Encamp tornarà ser l’amfitriona d’aquest esdeveniment el 10 i 11 de juny del 2023 i es consolida com una de les cites més espectaculars i dures del món dins del calendari de proves que s’inclouen a l’Spartan Race. A més, l’any que ve, hi haurà l’al·licient de veure a casa nostra qui es coronarà com a campió d’Europa.

L’esdeveniment es preveu que reuneixi a participants de més de 40 nacionalitats d’arreu d’Europa. De fet, Andorra i en concret, Grau Roig, ja va ser seu del Campionat d’Europa el 2017 i en aquella edició va reunir a 4.500 participants arribant a les 10.000 persones si es compten també els acompanyants.