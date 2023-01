Cau una banda que comprava partits de futbol i apostava a la lliga andorrana

Andorra la VellaUna trama de compra de partits de futbol ha derivat en més d'una vintena de detencions a les províncies de Cadis, Còrdova, Badajoz, Ciudad Real, Tenerife i a la ciutat autònoma de Ceuta. Entre els partits que s'haurien 'comprat' hi ha de la lliga andorrana per aconseguir grans beneficis en apostes sobre el resultat. Els 23 arrestos d'aquesta segona part de l'operació Conífera se sumen als 21 realitzats fa uns mesos. En total hi ha 44 persones detingudes per la seva suposada vinculació amb aquesta operació. El modus operandi era pagar futbolistes per 'arreglar' el partit on s'anava a apostar. Es tractava de lligues menors com l'andorrana, la gibraltarenya o divisions inferiors espanyoles perquè els 'suborns' poguessin ser assequibles.

Alguns dels arrestats venien els seus comptes en cases de joc perquè els integrants de l'organització fessin apostes en línia en partits 'comprats' i aconseguint ingressos d'entre 4.000 i 24.000 euros per cada compte.

L'anàlisi de les dades realitzades durant la primera part de l'operació va permetre als investigadors aprofundir en el modus operandi de l'organització, identificant tant a futbolistes que haurien participat en el tripijoc de partits de futbol com a persones que s'encarregaven d'obrir comptes de joc en línia i comptes bancaris per les quals circulava els diners. Aquest sistema de creacions de comptes i transferències dificultava la traçabilitat del capital i la vinculació dels investigats.

L'organització criminal actuava amb un sistema que constava de quatre fases diferenciades. Una primera etapa en la qual l'esportista facilitava informació interna dels equips de futbol, la qual cosa aportava als integrants de l'organització i apostadores, un avantatge competitiu quant al coneixement de les alineacions d'última hora, baixes, sistema de joc, i altres aspectes que no eren coneguts públicament.

En la segona fase s'establia un sistema encriptat de comunicació entre els esportistes i el grup on s'anava establint quin era el grau de fiabilitat de l'aposta i s'anava avaluant a mesura que arribaven més dades.

Durant la tercera etapa, es duien a terme les apostes esportives tant de manera en línia com presencial en cases d'apostes. Quan les apostes eren tramitades de manera en línia utilitzaven identitats diferents per a evitar la interrelació entre els membres de l'entramat criminal. Quan es feien de manera presencial, s'executaven les apostes per petits imports per a evitar que el cobrament posterior del premi generés l'emissió de certificats per a la Hisenda Pública per part de les sales de jocs.

Per a finalitzar les accions fraudulentes, els líders de l'organització distribuïen els beneficis generats durant les apostes entre els esportistes implicats i la resta de la trama.

L'estructura de l'organització estava formada en un primer graó pels líders de la trama, dues persones que gestionaven els comptes de joc en línia i les apostes presencies. Un segon esglaó de la trama el formaven els jugadors de futbol que aprofitaven la seva condició per a organitzar els tripijocs esportius en els equips sota la seva influència.

Una altra part de l'organització era la formada per aconseguidors i per "mules", els primers aportaven identitats per a operar en les apostes en línia i els segons, encarregats d'acudir presencialment als locals de joc per a realitzar les apostes fraudulentes i cobrar els premis obtinguts.

Fruit de la recerca desenvolupada en les dues fases durant els anys 2021 i 2022, s'ha aconseguit la desarticulació total de l'organització criminal dedicada a la realització de tripijocs esportius en partits de futbol. En la primera fase es va detenir a 21 persones a les províncies d'Almeria, Badajoz, Cadis i Sevilla, mentre que en la segona fase s'han practicat 23 detencions. Els investigadors estimen que la xifra estafada podria ser superior als 500.000 euros.

Per a l'esclariment dels fets i la desarticulació de l'entramat criminal, s'ha comptat amb la col·laboració d'EUROPOL, INTERPOL, del Servei de Recerca Global del Mercat d'Apostes (Sigma) dependent de la Direcció General d'Ordenació del Joc, de la Unitat Anti Trampes de la UEFA, així com de La Lliga i de la Reial Federació Espanyola de Futbol. S'investiguen més de 30 partits en competicions esportives i la recerca continua oberta.