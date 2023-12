El Comunal tindrà vestidors nous

Andorra la VellaL'Estadi Comunal Joan Samarra comptarà amb uns nous vestidors, prefabricats, al mes de març. O més concretament, el poliesportiu que hi ha a les instal·lacions que acull les activitats relatives a l'hoquei patins i al patinatge. El comú d'Andorra la Vella ha adjudicat, de manera directa, la construcció d'aquesta instal·lació complementària a l'empresa Grup Scuart Tecnologia, SAU, per un import de 123.731,64 euros, IGI no inclòs, i un termini d'execució, com a màxim de tres mesos, tal com pública el BOPA.

Segons han explicat fonts del comú, aquesta ampliació es deu al creixement que en els darrers anys han tingut les activitats a la zona poliesportiva, especialment en l'hoquei, on els equips han crescut força. Pel que fa a la contractació, la corporació va fer un concurs públic a l'octubre, que va quedar desert, i després de fer una posterior demanda de preus, s'ha acabat adjudicant a l'única empresa que ha presentat un pressupost que s'ajustava dins els paràmetres sol·licitats.