Converses avançades entre l'FC Andorra i els propietaris de la Borda Mateu per fer un estadi

Andorra la VellaAlain Cabanes, el secretari d'Estat d'Esports, va al·legar fa uns dies que no es renovaria el contracte permet que l'FC Andorra jugui a l'Estadi Nacional més enllà del conveni actual, és a dir, que aquesta seria la darrera temporada del club en el recinte. Segons ha informat RTVA, s'estan produint converses entre la propietat de Borda Mateu i el club per construir un estadi i l'acord podria fructificar aviat. Les dues parts haurien acordat que en un termini d'un mes s'han d'acabar de polir els detalls i la voluntat seria firmar un acord per 50 anys prorrogables. La primera opció per jugar durant la temporada vinent seria l'estadi que la Federació està construint a Encamp.