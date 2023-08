Eder Sarabia considera “lamentable i denunciable” el petó de Rubiales a Jenni Hermoso

Andorra la VellaL’entrenador de l’FC Andorra, Eder Sarabia, va comentar en roda de premsa el cas de Luis Rubiales, president de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF), i el seu polèmic petó a la jugadora de la selecció espanyola Jenni Hermoso després de guanyar el Mundial femení. “El primer em sembla molt trist que un exitàs com aquest faci perdre el valor o es desllueixi per aquesta mena de coses. Són coses que no poden passar. Fets lamentables i denunciables i espero que aquest pugui ser un punt d’inflexió per a la societat i el futbol. Hem normalitzat moltes coses i més en el futbol que hauria de ser una eina espectacular per a donar exemple”, va sentenciar Eder Sarabia