Espargaró es converteix en ciclista professional amb la filial de Lidl-Trek

Andorra la VellaAleix Espargaró, expilot de MotoGP i apassionat del ciclisme, farà el salt al ciclisme professional com a corredor del filial del Lidl-Trek. Després de mesos de rumors i entrenaments amb l’equip, la notícia ha estat confirmada i representa un nou capítol en la vida esportiva del català.

Tot i que no és cap sorpresa que Espargaró és un entusiasta de les dues rodes, aquest pas representa la culminació d’un desig que ha estat latent durant anys. Sempre ha estat implicat en el ciclisme, participant en competicions com la prestigiosa Cape Epic de MTB i altres proves amateurs de carretera.

Ara, després de penjar el casc de MotoGP, s’uneix al Lidl-Trek com a part del seu equip de desenvolupament, una oportunitat que li permetrà combinar les curses amb la seva tasca com a probador de MotoGP per a Honda i la seva faceta d’ambaixador de la marca Trek.

Una nova etapa sobre dues rodes

Lidl-Trek ha confirmat que Espargaró s’estrenarà en competicions de gravel, una disciplina on ja ha demostrat talent gràcies a la seva experiència en MTB. Això li permetrà guanyar ritme abans de provar sort en curses de carretera. Fonts properes indiquen que podria debutar amb el primer equip a la Vuelta a Burgos el pròxim agost, un esdeveniment que marcaria el seu ascens a un nivell més alt.

Amb 30 corredors al màxim permès en el World Tour, Espargaró començarà al filial, però no es descarta que pugui fer el salt a l’equip principal si es produeixen canvis en la plantilla, com un possible intercanvi amb joves talents com Albert Withen Philipsen, que debutarà al World Tour el 2025.