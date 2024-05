Què farà Aleix Espargaró després de retirar-se de la Moto GP?

Andorra la VellaLa retirada d’Aleix Espargaró ha deixat un gran buit al món de la MotoGP. Durant aquest gran Premi de Catalunya 2024 molts pilots han volgut enviar un missatge d’estima al 41 amb motiu del seu comiat.

Tanmateix, s’ha obert la incògnita de quin serà el futur del pilot de Granollers, i tal com ha dit al seu germà Pol a DAZN, vol competir amb la bici tot i que sap de la dificultat per ser professional en aquest esport. A més, ha destacat que les seves prioritats és seguir emprenent i passar temps amb la seva família. De fet, el pilot va inaugurar el gener el restaurant Izakaya 41 a Andorra la Vella.

“M’agradaria no professionalment perquè és pràcticament impossible, tinc només 34 anys i encara sóc jove, si m’agradaria dedicar-li a la bici un parell d’anys” ha afirmat Espargaró qui assegura que “hi ha més vida més enllà de les motos”.

A molts no se’ls hi escapa que Aleix Espargaró és un gran amant de la bici com es pot veure sovint a les seves xarxes socials on publica imatge d’ell entrenant per diferents indrets d’Andorra.