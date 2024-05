El director de Grandvalira assenyala que Andorra presenta una candidatura de nació

Andorra la VellaDavid Hidalgo, director general de Grandvalira i SETAP365, ha atès una entrevista al diari esportiu AS per desgranar la candidatura d'Andorra per organitzar els Mundials d'esquí alpí el 2029. Amb més de 24 anys d'experiència a l'estació, Hidalgo destaca el suport de tot un país i el creixement progressiu de les instal·lacions.

Destaca la importància d'un equip competent i una estructura ben definida per a la realització d'esdeveniments d'aquesta magnitud. Malgrat els reptes i les condicions meteorològiques desfavorables, Hidalgo ressalta el bon nivell de preparació demostrat durant la Copa del Món 2024, subratllant la capacitat d'Andorra per gestionar situacions adverses.

Respecte a la competència, Hidalgo assenyala que Andorra presenta una candidatura de nació, amb el suport del país sencer, a diferència dels seus rivals, que provenen de petites ciutats. A més, destaca el treball en l'accessibilitat i la solidesa de la proposta andorrana.

Malgrat els reptes del canvi climàtic, el director general expressa confiança en la capacitat de les estacions d'esquí per adaptar-se i seguir proporcionant experiències de qualitat, tot recordant la importància de la producció de neu en condicions adverses.

Amb la votació de la FIS prevista per al 4 de juny, Hidalgo posa de manifest la confiança en la candidatura d'Andorra i espera que el suport tècnic es tradueixi en una decisió favorable per al país pirinenc.