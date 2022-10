La FAE presenta la temporada d'alpí amb la mirada a les finals de la Copa del Món de Soldeu

Andorra la VellaLa secció d'alpí de la Federació Andorrana d'Esquí ha presentat, aquest matí a la seu de Crèdit Andorrà, els diferents objectius amb els quals s'afrontarà la temporada 2022-2023. Amb pràcticament tots els integrants dels diferents grups a la sala, el director tècnic de la FAE, Roger Vidosa, ha detallat les diferents fites que s'han fixat en aquesta arrencada de curs.

En aquest sentit, fer una bona temporada en la Copa del Món, que li permetin accedir a les finals que es disputaran Soldeu, és sens dubte la fita que s'ha fixat per Joan Verdú, qui va estrenar temporada el passat cap de setmana a Solden. "Vam poder treure conclusions positives malgrat la caiguda a la segona mànega. Estaria descontent si hagués vist que no érem capaços de marcar temps que estiguessin entre els millors; però precisament vaig caure perquè vaig veure una oportunitat d'estar dalt" ha explicat Verdú. Els Mundials que es disputaran a Courchevel, on l'esquiador hi prendrà part tant en gegant com en super gegant, és l'altra fita marcada amb vermell en el seu calendari.

Per la seva part, l'avantguarda de l'equip femení recaurà en Cande Moreno. En aquest sentit, la velocista apunta a fer diferents proves de Copa del Món fins a la de Saint Moritz, just abans de festes, i allí "decidirem com enfocarem el que resta de temporada si continuem o anem a fer Copa d'Europa" ha dit Moreno que ha afegit que "on sí que estarem segur és a Cortina d'Ampezzo, perquè al final ser regular en Copa del Món és l'objectiu i necessitem anar agafant experiència i això és coneixent els circuits". Moreno tot i que no amb la mateixa intensitat que Verdú, també té entre cella i cella les finals de Soldeu i el Mundial de Courchevel.

L'especialista en eslàlom de la FAE, Àxel Esteve, es fixa la regularitat en la Copa d'Europa i ser un habitual del top 30 com a fites pel curs. "Fa dues temporades vaig prendre la decisió, forçat per unes molèsties al maluc que tinc operat, a deixar el gegant i apostar per l'eslàlom, i de moment els resultats estan sent bons i per tant estic content amb el canvi que he fet" ha explicat Esteve que no ha descartat, en un futur, tornar a fer gegant, si les molèsties al maluc desapareixent. No obstant això, l'esquiador ha apuntat que "el fet de només fer eslàlom, ens pot donar un cert avantatge respecte a altres corredors que realitzen més d'una disciplina".

Finalment Vidosa ha detallat que "tenim un equip ampli i comptem també amb un bloc d'esquiadors juniors, que tenen la mirada posada en els EYOF, les jornades olímpiques de la joventut". En aquest grup hi hauria Jordina Caminal, Carla Mijares, Bartumeu Gabriel, Xavier Cornella i Àlex Rius. Per ells, a banda d'aquest objectiu, les fites al llarg del curs són aconseguir rebaixes en els punts FIS i poder començar a competir en proves de Copa d'Europa. El directot tècnic ha apuntat, per als esquiadors del grup EEBE, d'esquí i estudi, que les competicions per als sub16 que es disputaran al febrer a Alemanya, així com el Borrufa, han d'estar especialment assenyalades en el calendari.

L'acte ha comptat amb la participació del director de l'àrea de Banca Privada Andorra de Crèdit Andorrà, Jordi Playà, qui ha destacat que "per a nosaltres, l'aposta per l'esquí referma el compromís que tenim en un dels sectors estratègics de país" i ha recordat la dècada de patrocini de l'entitat a la secció d'alpí de la FAE. Per part de l'ens federatiu, el seu vicepresident Patrick Touissant, ha desitjat sort a tots els competidors al llarg de la temporada.