La falta de minuts al Barça crea una opció perquè Piqué acabi jugant al 'seu' FC Andorra

BarcelonaGerard Piqué està vivint el pitjor moment de la seva carrera esportiva. Per primera vegada des que va tornar al Barça en el 2008, el defensa català és suplent, fins al punt de ser el cinquè central per a Xavi Hernández, per darrere de Koundé, Araujo, Christensen i Eric Garcia. A això s'afegeix els problemes personals que està vivint Piqué, pel procés de separació de Shakira. Està pensant en un canvi radical, fer creu i ratlla, segons recull ElNacional.cat.

És per això que a Piqué li comença a rondar el cap una idea que fins fa molt poc semblava totalment descartada, deixar el Barça, però no per a retirar-se, sinó per a continuar jugant amb una pilota als peus. El central considera que encara li queden un parell d'anys de futbol al màxim nivell, per la qual cosa, si no ho pot fer al Camp Nou, haurà de fer-ho en un altre club.

En un primer moment, a Piqué no li desagradava la idea d'anar als Estats Units, a l'Inter de Miami de David Beckham. L'exestrella del Manchester United i del Reial Madrid vol fitxar grans jugadors europeus i Piqué està en la seva llista de desitjos, al costat de Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets, Kroos o Modric. Piqué veia bé anar als Estats Units, un país que li encanta i on podria expandir els seus negocis. A tot això, s'afegia que Shakira té allí bons contactes en el món musical, al que se sumava que els fills podrien aprendre anglès. Tot quadrava.

Tot ha quedat aparcat pel trencament sentimental de tots dos, Piqué ja no vol anar ara a Miami. El central prefereix quedar-se i centrar-se en els seus negocis empresarials, perquè a les portes de la retirada necessita estar molt pendent de tot en primera persona. Piqué vol seguir a Barcelona o, com a molt, anar a algun lloc pròxim a la capital catalana.

I és aquí on li sorgeix la millor opció, la de seguir els passos de Marc Gasol. Així com el pivot de Sant Boi de Llobregat va decidir retirar-se de l'elit del bàsquet per a centrar-se en el Bàsquet Girona, club del qual és propietari, per a ascendir-ho a l'ACB, Piqué no descarta convertir-se en nou jugador de l'Andorra, que després d'aconseguir l'ascens a la Segona Divisió aspira a jugar a primera. Piqué podria ajudar l'equip a donar un salt de qualitat i seguir en el futbol espanyol i estar prop de Barcelona.

Piqué vol veure com evoluciona la temporada, si va guanyant pes en l'equip o si continua sent suplent clar per a Xavi Hernández. Depenent d'això, el central farà un pas o donarà un altre, encara que la idea de fitxar per l'FC Andorra cada vegada va guanyant pes.