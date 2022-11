La federació esportiva Special Olympics Andorra participarà al XXXI Campionat Territorial de Bàdminton

Andorra la VellaLa federació esportiva Special Olympics Andorra, patrocinada per la Fundació Crèdit Andorrà, prendrà part en el XXXI campionat territorial de bàdminton, organitzat per la Federació Catalana d'Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual, amb la col·laboració de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya.

La competició tindrà lloc el dissabte 12 de novembre, a la capital del Segrià, a Lleida, a les instal·lacions del pavelló INEFC Lleida. Per part de la delegació andorrana hi participaran 4 esportistes: Jennifer Vilchez, Paula Espineta, Sandra Carvalho i Enric Nieto.

A més de la delegació andorrana també hi participaran clubs com Acudam, Alba Club Esportiu, Sant Joan de Déu Terres de Lleida, Segrià Esport Club i Aspros Som i Serem. En total hi competiran uns 54 atletes.

La Fundació Crèdit Andorrà patrocina la federació esportiva Special Olympics Andorra des del 2007, amb l'objectiu de contribuir a la integració social dels atletes, així com a l'organització i la seva participació en esdeveniments nacionals i internacionals d'aquestes característiques.

Es tracta d'un suport a una iniciativa que té com a missió la integració en la societat de les persones amb algun tipus de discapacitat intel·lectual, en condicions d'igualtat amb la resta de ciutadans, a través de l'esport. La pràctica esportiva és una via de desenvolupament personal i social, que millora la qualitat de vida i engresca en la superació personal.