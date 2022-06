La Generalitat presentarà al juliol una proposta catalana per als Jocs del 2030

Barcelona"En cap moment ha sortit el nom del 2034", explica un càrrec local del Pirineu present a la trobada al Palau de la Generalitat d'aquest dilluns. Després que el Comitè Olímpic Espanyol (COE) renunciés definitivament la setmana passada a organitzar els Jocs d'Hivern el 2030, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha reunit la taula territorial dels Jocs -amb càrrecs dels ajuntaments i consells comarcals del Pirineu i diputacions- per explicar-los una cosa ben diferent: que la porta del 2030 encara no està tancada, segons fonts presents a la trobada. En roda de premsa, Vilagrà ha anunciat que el Govern presentarà al juliol una proposta de Jocs únicament catalana. Ha dit que els "tempos" els portarà el COE i que després del desacord amb l'Aragó s'obre "una nova etapa". Per a Alejandro Blanco, la nova etapa condueix al 2034, però la Generalitat li presentarà la proposta aquest juliol "per si hi ha un gir de guió".

El resum és que el Govern vol presentar una projecte perquè es faci realitat "quan sigui possible". Qui decidirà si el presenta o no al Comitè Olímpic Internacional (COI) és el COE, i ja ha dit que no serà el 2030. Tot i això, el mateix Blanco ha dit que el COI veia amb molt bons ulls la candidatura catalana, i la Generalitat s'agafa a aquest fet per no descartar definitivament aquesta possibilitat. "Lamentem que no s'hagi formalitzat la candidatura per al 2030, però seguim treballant per una candidatura quan sigui possible. Estem preparats i la presentarem al COE", ha dit Vilagrà. El mateix dia que el COE va renunciar a una candidatura conjunta entre Catalunya i l'Aragó, el govern de Saragossa va córrer a dir que presentaria un projecte centrat a Jaca. Això sí, de cara al 2034.

Un pla estratègic i un procés participatiu

El Pirineu ha sortit de la reunió amb la petita esperança que el 2030 encara sigui possible, però, tal com va explicar aquest diari diumenge, hi entrava amb la voluntat d'exigir al Govern que les millores al territori arribessin independentment dels Jocs. Així ho han fet. "Els hem dit: «Amb Jocs o sense el Pirineu continua sent un territori oblidat»", descriu un alcalde present a la reunió. La resposta del Govern ha sigut prometre que les millores arribaran igualment, però que els Jocs, com sempre han mantingut, n'haurien sigut un "accelerador". Sigui com sigui, el secretari general d'Infraestructures, Ricard Font, ha concretat que el Govern ha engegat l'agenda estratègica del Pirineu, un pla que "es manté" tot i el no als Jocs. A partir del mes del setembre s'engegarà un procés participatiu al territori perquè els veïns fixin quines són les mesures prioritàries. Aquest pla inclourà infraestructures, com el desdoblament de la C-16, el pont de Comiols o la millora de la R3 -que depèn de l'Estat-, que el Pirineu porta temps demanant. Si arriben els Jocs Olímpics, tot arribarà abans d'hora.

Mentre la Generalitat ja només pensa en una candidatura només catalana pel desacord amb l'Aragó, aquest dilluns el president aragonès, Javier Lambán, ha estat a Barcelona. No per reunir-se amb Vilagrà, que ha dit que desconeixia la seva presència a la Ciutat Comtal, sinó per trobar-se amb el líder del PSC, Salvador Illa. Ho ha explicat el mateix Illa en una publicació a Twitter i ha emmarcat la trobada en una reunió de partit entre socialistes catalans i aragonesos.