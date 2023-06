L'acord entre l'FC Andorra i els propietaris de la Borda Mateu podria tancar-se aquest mes

Andorra la VellaL’acord entre l’FC Andorra i els propietaris de la Borda Mateu per construir el nou estadi es podrien tancar aquest mateix mes, segons informa RTVA. La intenció principal és que l’estadi es construeixi en diferents fases per poder jugar tan aviat com es pugui. El president del club, Ferran Vilaseca, assegura que el pressupost de les obres es podrà ajustar més que a l’anterior emplaçament a Prada de moles, ja que hi havia més problemes a Encamp “sobretot pels plànols de càmera”, un dels requisits que posava la Lliga que en feien més car el projecte. Ara mateix, la iniciativa compta amb el vistiplau de la competició i, de moment, no s’ha parlat sobre la renovació del conveni per continuar jugant a l’Estadi Nacional més enllà de la temporada vinent.