L'andorrana Ainhoa Fernández serà àrbitre assistent de la final de la euro femenina sub-17

Andorra la VellaNova fita per l’arbitratge andorrà i per Ainhoa Fernández, que continua la seva carrera meteòrica amb el banderí a la mà. I és que la UEFA ha designat l’andorrana per a la final de l’EURO Sub17 Femenina, a Suècia. Serà aquest dissabte, a les 17.00h i enfrontarà Anglaterra i Espanya.

És un reconeixement més per a Ainhoa Fernández, que completarà així una temporada per emmarcar. Entre les fites més destacades, s’ha convertit en la primera andorrana en estar present a un partit de la UEFA Women’s Champions League. Va ser el 18 de gener, al duel entre l’Slavia de Praga de la República Txeca i el St. Pölten austríac.

Posteriorment, la UEFA va tornar a cridar a la col·legiada andorrana per una gran cita. En aquest cas a la Divisió A de la Lliga de les Nacions Femenina i ni més ni menys que a Wembley. Va ser el 5 d’abril i Ainhoa Fernández va ser jutge de línia de l’Anglaterra-Suècia (1-1).

Per últim, i abans d’aquesta nominació per la final, Fernández ja ha estat present a l’EURO Sub17 Femení. I és que també ha comptat amb la confiança de la UEFA en un Portugal-Polònia, entre d’altres.