L'FC Andorra afirma que "toca obrir un període de reflexió per tal d’agafar forces"

Andorra la VellaEl FC Andorra, presidit per Gerard Piqué, ha confirmat matemàticament el seu descens a la Primera RFEF després de la derrota soferta ahir al camp de l'Oviedo. Aquest resultat ha representat una important decepció per a tots els tricolors. No obstant això, des del club s'ha volgut transmetre un sòlid missatge de fortalesa i optimisme de cara al futur.

Al llarg de la temporada, l'evolució de l'equip no ha estat l'esperada i no s'han complert els objectius establerts. Ara s'obre un període de reflexió per recarregar forces i afrontar aquest retrocés amb valentia i esforç, amb l'objectiu de convertir-lo en un impuls cap endavant. Aquest projecte té un enfocament a llarg termini i no s'aturarà aquí.

Malgrat la tristesa que suposa aquest descens, el club se sent molt orgullós dels èxits assolits en els darrers anys. La trajectòria ascendent de l'equip els va portar a una històrica participació a LaLiga i a un notable increment de la seva massa social. Fins fa poc, era difícil imaginar un Estadi Nacional ple per veure el FC Andorra enfrontar-se a equips històrics, així com els centenars de seguidors que han acompanyat l'equip en molts desplaçaments i la il·lusió i confiança generades al voltant del club i de l'equip.

Des d'aquests èxits és des d'on el FC Andorra vol seguir construint i creixent. Amb l'aprenentatge adquirit, la determinació i l'ambició que els caracteritzen, i amb el màxim compromís amb el país i la seva gent, el club continuarà treballant per assolir nous èxits.

"Volem agrair a tots els abonats, seguidors i simpatitzants el suport que ens heu donat al llarg de tota la temporada i d’aquests anys. Vosaltres sou la part més important del FC Andorra i us podem assegurar que farem tot el que calgui per tal de que pugueu tornar a gaudir i sentir-vos orgullosos de l'equip. També volem donar les gràcies a tots els patrocinadors i institucions del país pel seu recolzament al projecte, suport que és i serà cabdal per a nosaltres" declara el comunicat.

Estem segurs que el camí ens posarà molts reptes al davant i és per això que des del club continuarem treballant com hem fet sempre, amb la màxima dedicació i esforç per assolir nous èxits. Tornarem amb més força, n'estem convençuts!