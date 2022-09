Quan l'FC Andorra paga 100.000 euros a un jugador, a un club espanyol li costaria 180.000 per la diferència d'impostos

Andorra la VellaLa Lliga espanyola va fer públics aquest divendres els límits salarials dels clubs de LaLiga Santander i LaLiga Smartbank. Posteriorment, Javier Tebes, president, i Javier Gómez, director general corporatiu, van comparèixer davant els mitjans per explicar com s’havien establert els límits, especialment el de l’FC Andorra per compensar la diferència d’impostos.

LaLiga ha creat una norma especial a l’hora de comptabilitzar els contractes de l’equip andorrà per a evitar el greuge derivat de la diferència entre els règims tributari i de seguretat social d’Espanya i Andorra.

Javier Gómez ho va explicar amb un exemple: “Si un jugador que resideix a Andorra cobra 100.000 euros i se li treu l’impost d’Andorra (10%) i es queda en 90.000 nets, es calcularia quan serien 90.000 nets aquí a Espanya, 180.000 bruts, i és el que es comptabilitza al club exclusivament per al control econòmic”.

Després d’això, Tebas va afegir: “Hi ha un segon factor corrector, que és l’aportació a la seguretat social, que a Andorra no està beneficiat”.