Més de 300 participants a la 9a marxa popular de l'associació Marc GG

Escaldes-EngordanyLa novena marxa popular organitzada per l'associació Marc GG ha comptat amb la participació de més de 300 persones, tot i que s'havien venut més de 500 dorsals. Segons informen des de l'entitat d'ajuda per una pèrdua, la caminada es va iniciar al Prat del Roure i va recórrer els carrers d'Escaldes-Engordany i Andorra la Vella amb un total de 3,5 quilòmetres. Sota el lema 'Correm per ells', l'objectiu de la iniciativa és ser un punt de trobada i una jornada per recordar aquells que ja no hi són.

El benefici de la venda de dorsals i samarretes servirà per continuar la tasca social que fa l'associació i que es focalitza en diferents accions per acompanyar a les persones que estan passant un dol, com per exemple els grups de suport o altres activitats com conferències i tallers.

Després de la marxa, es va realitzar la rifa amb regals donats pels diversos patrocinadors, entre els quals destaquen forfets de Grandvalira i Naturland, estades a l'Sport Hotel i Hotel Nòrdic, lots de productes o vals de compra o descompte a diferents establiments col·laboradors.

En paraules de la Rosa Galobardes, presidenta de l'entitat, "aquest dia és molt especial per a tothom que hi participa, ja que permet recordar el fill o la filla, la parella o els pares que ja no hi són, però que sempre es porten al cor i compartir-ho amb altres persones i famílies que han passat per la mateixa situació però de manera festiva i amable".