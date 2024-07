Mónica Dòria assoleix la millor posició d'un esportista andorrà en tota la història dels Jocs Olímpics

Andorra la VellaJornada històrica per a l’esport andorrà, Mònica Dòria ha quedat en sisena posició en la final de canoa individual als Jocs Olímpics de París. La palista andorrana ha aconseguit diploma olímpic (certificat del COI als vuit millors esportistes d'un Joc Olímpic) amb una excel·lent actuació.

L'or ha estat per l'australiana Jessica Fox, qui porta 2 medalles d'or a París, amb un temps de 99.06 i la plata per l'alemanya Elena Lilik 103.54. El bronze ha estat per la nord-americana Evy Leibfarth.

Aquesta històrica fita ha estat possible després de superar un recorregut de 210 metres amb 23 portes al canal olímpic de Vaires-sur-Marne, en el marc dels Jocs Olímpics de París. La seva baixada ha estat castigada per dues penalitzacions a les primeres portes, tot i que després ha superat tots els obstacles del traçat sense penalitzacions i assegurant-se entre les millors esportistes del món, amb un temps de 113.58 segons.

Una fita olímpica a París per Andorra

Dòria va classificar-se per a la final de canoa individual als Jocs Olímpics de París fa unes hores i contagiant l'eufòria olímpica al país amb la possibilitat de guanyar una medalla.

La palista andorrana va obtenir el tercer millor temps a les semifinals, situant-se primera inicialment, però l’australiana Jessica Fox i la txeca Gabriela Satkova la van superar. L'atleta andorrana ha fet història en ser la primera esportista d’Andorra en arribar a una final olímpica.

Minuts abans de la final, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha felicitat l'atleta per la seva històrica classificació i va expressar la seva confiança en l’esportista. "Ens alegrem per Andorra, però sobretot per la Mònica", va declarar Bonell. Un moment únic al consell de ministres i que ha reflectit l'atenció de tot el país en la final de París.

Posteriorment a la final, l'atleta ha rebut felicitacions per part del cap de Govern, Xavier Espot i del seu partit, Demòcrates per Andorra, de fet, altres membres de la classe política com el socialdemòcrata, Pere Baró o Concòrdia també han volgut destacar l'actuació de Dòria.