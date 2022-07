El nou estadi a Encamp de l'FC Andorra de Piqué costarà 26 milions: 20 el club i 6 el comú

EncampEl comú d'Encamp ha aprovat, aquest matí, l'adjudicació provisional i condicionada a l'FC Andorra, propietat del jugador del Barça Gerard Piqué, de la zona de Prada de Moles per tal de poder tirar endavant l'estadi que ha de permetre el retorn del club a la parròquia. La cònsol major, Laura Mas, ha explicat que "és un punt que tots defensàvem en les nostres propostes electores i és un acord complet que ha de permetre la reactivació econòmica de la parròquia, més enllà de la pròpia activitat futbolística". Ara, en un termini de sis mesos el club ha de presentar el projecte constructiu, veure el compliment del pla de viabilitat que una empresa consultura havia validat prèviament, l'oferta concreta dels espais publicitaris dins l'estadi, el compromís d'assumir el cost que superi els 90.000 euros de lloguer de la parcel·la on es farà el camp d'entrenament atès que fins aquesta xifra els assumirà el comú, així com els avals personals dels socis, ja que qualsevol canvi accionarial ha d'estar validat pel comú i el compromís que sí abans dels 15 anys s'abandona la concessió caldrà fer front als pagaments que quedin pendents.

Pel que fa a les xifres, la inversió estimada per tal de poder construir l'Estadi de Prada de Moles serà de 26 milions d'euros. En aquest import, que assumirà l'FC Andorra, hi ha inclòs el camp d'entrenament, que està valorat en un milió. Mas ha destacat que "el camp d'entrenament és molt important perquè servirà perquè es puguin atendre tots els compromisos que ara té adquirits el comú a Prada de Moles i, per tant, també haurà d'estar adaptat al rugbi". A més a més, el cànon que haurà de fer front l'equip de futbol, serà d'aproximadament de 14 milions d'euros pels 35 anys que durarà la licitació, que no seran pagadors amb contraprestació econòmica sinó que serà amb drets d'ús de l'estadi per part del comú durant i també amb patrocini tant a segona divisió com a primera.

Sobre l'impacte per a les arques comunals, la corporació farà una inversió de 6 milions d'euros, ja inclosa en els 26 totals, que serà mitjançant un préstec, i farà una proposta de patrocini a l'FC Andorra d'un milió d'euros anyal, inicialment per a 4 anys. Tot i això, la cònsol ha apuntat que aquest acord es pugui renovar perquè "no podem renunciar a l'impacte que suposa poder-se veure tant a segona com a primera divisió". Quant al retorn, els estudis preliminars apunten a un milió d'euros mentre el club jugui a segona divisió i que s'elevaria fins a 1,7 si s'aconseguís l'ascens a la màxima categoria del futbol espanyol. A més a més, en l'acord s'estableix que l'FC Andorra realitzi activitats complementàries a la del futbol.

Els dos partits de l'oposició, el PS + Independents i Agrupament Encampadà, han mostrat el seu suport al projecte però amb matisos. Des de la bancada socialdemòcrata, el seu cap, David Rios, ha dit que "nosaltres estem completament d'acord amb el projecte, era un compromís que teníem, que l'Andorra es quedés a Encamp. No obstant això, ens abstindrem perquè ens han sorgit dubtes sobre el sistema que s'ha escollit des de la majoria; és un sistema que no s'havia vist mai a Andorra. Però en el moment de l'adjudicació definitiva hi votarem a favor". Per la seva part, Esther Vidal d'Agrupament Encampadà ha garantit el suport de la seva formació al projecte, però que "ens ha sorprès veure com ha canviat el cànon, que inicialment havia de ser 250.000 euros anuals i ara és amb publicitat i drets d'ús".

El cònsol menor, Jean Michel Rascagnères ha fet una explicació jurídica on ha dit que "aquests dubtes que li han sorgit, senyor Rios, també els hem tingut nosaltres. Per això comptem amb un seguit d'informes jurídics que garanteixen que aquesta manera de fer l'adjudicació, començant per una provisional i condicionada, i després en sis mesos la definitiva, és la que garanteix més seguretat jurídica i evita qualsevol impugnació, malgrat que només hi ha un licitador". Finalment, el conseller d'Esports, Xavier Fernàndez, ha volgut agrair la feina "que ha fet tothom en tots aquests anys, des del 2018 en què va aterrar per primer cop l'FC Andorra a Prada de Moles". Durant el seu parlament ha recordat les diferents categories de les quals s'ha vist futbol, fent especial èmfasi en el partit de copa amb un Primera Divisió. Fernàndez ha remarcat que "en el mandat 2012-2015 es va fer només una inversió en plena crisi i és el que avui coneixem com l'estadi de Prada de Moles. I per això vull fer un agraïment als consellers d'aquell consell de comú". Ja en la roda de premsa posterior al consell del comú, Mas ha destacat que "és un projecte que va més enllà del futbol" i que "ha de servir per enriquir la parròquia".

Un projecte a futur

Els 35 anys que, inicialment, es projecten per al complexe de Prada de Moles es poden perllongar. En cas que l'FC Andorra tiri endavant la segona fase constructiva i complint una sèrie de requisits d'inversió, el termini es podria allargar 25 anys de manera automàtica, arribant fins als 60 anys. A més a més, tal com a explicat Mas, les obres actuals "preveuen que, si fos necessari, l'estadi es pugui ampliar fins als 10.000 espectadors". A més a més, sobre el camp d'entrenament, la cònsol major ha apuntat que "serà una estructura molt similar a l'actual Prada de Moles, amb graderia i vestidors, per tal que tots els compromisos i activitats que hi ha ara es puguin continuar fent". Finalment, la cònsol ha apuntat que "es continua treballant amb els privats de la zona per poder realitzar més instal·lacions esportives que acabin complementant tota la zona".