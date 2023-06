El partit 'calent' de l'FC Andorra al camp de l'Espanyol serà el 24 d'abril

Andorra la VellaL'Andorra visitarà l'estadi de Cornellà-El Prat el pròxim 21 d'abril de 2024 en el partit corresponent a la jornada 36 de LaLigaSmartbank 2023/24. I ho farà amb el seu president Gerard Piqué, que compareixerà en la llotja del recinte espanyolista. I es preveu un ambient 'calent' després de les declaracions que va fer Piqué després que es confirmés el descens a segona divisió de l'Espanyol. "El pròxim any estaré a la llotja de l'estadi de Cornellà com a propietari de l'Andorra. Tinc el dret d'anar", va comentar amb sorna. Arran de les seves paraules, es va generar tota una onada de crítiques a les xarxes per part del bàndol espanyolista. La trobada entre Piqué i l'afició del club de Cornellà tindrà lloc en gairebé deu mesos.