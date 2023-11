Piqué confia que hi haurà acord per a evitar la marxa de l'FC Andorra

Andorra la VellaEl president de l'FC Andorra Gerard Piqué ha parlat la problemàtica de l'estadi de l'Andorra i l'amenaça d'anar-se'n del Principat i canviar el nom a club. Piqué ha indicat que s'està buscant una solució amb el Govern. Es mostra optimista. "No tenia sentit haver d'anar-nos-en d'Andorra i canviar el nom del club". L'exjugador del Barça ha comentat que esperen tancar aquest acord aviat per situar l'estadi on jugaran i mantenir el projecte endavant. L'exfutbolista també ha destacat que veu tots els partits de l'FC Andorra i del Barça. I ha ironitzat amb que els del Reial Madrid no els veu. Afegint que "l'última champions que van guanyar ningú la recordarà" perquè van ser inferiors en totes les eliminatòries. Les declaracions les ha fet en un programa de RAC1.