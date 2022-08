Piqué escull Tarragona per jugar si hi ha problemes a l'Estadi Nacional

TarragonaL’FC Andorra podria jugar en el Nou Estadi en Segona Divisió. El club que presideix Gerard Piqué va sol·licitar al Nàstic incloure el feu tarragoní com a ‘estadi suplent’. Es tracta d’una alternativa que des de fa un parell de temporades LaLiga i la Federació Espanyola de Futbol obliga a presentar als clubs de Primera i Segona Divisió.

Una norma que es va establir com a mesura per a mantenir la competició davant les restriccions sanitàries provocades per la pandèmia Covid-19. L’obligació dels clubs era presentar almenys una alternativa d’un camp situat en una altra comunitat autònoma i que tingués pogués comptar amb la tecnologia VAR.

Membres de LaLiga van estar comprovant fa uns dies que el Nou Estadi complís amb els requisits per a donar llum verda al fet que l’Andorra pogués jugar en cas que l’Estadi Nacional no pogués acollir un partit.