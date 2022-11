Piqué, orgullós de l'FC Andorra

Andorra la VellaGerard Piqué es va passar pel canal de l'influencerIbaiLlanos per xerrar sobre la seva retirada i altres aspectes de l'actualitat. En un moment de l'entrevista, Piqué treu pit per la gestió esportiva que s'ha fet a l'FC Andorra. Recorda que quan van donar el tret de sortida al projecte, eren un equip de cinquena regional, mentre que ara gaudeixen del futbol de segona divisió espanyola. Termina recomanant veure com juga l'equip.