Piqué revela que el seu objectiu ara és l'ascens de l'FC Andorra a primera

Andorra la VellaL’avi de Gerard Piqué i exdirectiu de l’FC Barcelona, Amador Bernabeu, ha explicat que el seu net és que a partir d’ara “la seva visió és i serà l’Andorra perquè li fa molta il·lusió. La seva màxima il·lusió és ficar a l’Andorra en primera”. Bernabeu ho va explicar en una entrevista a la Cadena Ser coincidint amb l’últim partit de Piqué amb el Barça ahir contra l’Almeria. Piqué va explicar a la família quin és el nou repte que s’ha marcat. L’exdirectiu va assenyalar que el nou rol de Piqué, habitual en la banqueta, era nou per al català en tota la seva trajectòria com a jugador del Barça i no s’ha adaptat. “És un tema de personalitat de cadascun. Ha renunciat tot per la seva felicitat i em sembla molt bé. Marxa de manera precipitada perquè, per la seva personalitat i manera de ser, no és home de banqueta i, després de tants anys, no està acostumat a estar en la banqueta. Està en condicions de jugar perquè, es digui el que es digui, ha demostrat fins a l’últim minut que pot jugar. És un tema esportiu i cal acceptar-lo, em sembla molt bé i correcte, però fins aquí”, va comentar Bernabéu.