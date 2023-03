La pluja i la pujada de temperatures preocupen als organitzadors de les finals de la Copa del Món

Andorra la VellaL’organització de les finals de la Copa del Món de la setmana vinent mostra preocupació per com poden afectar les circumstàncies meteorològiques a la pista, segons ha informat RTVA. Confien que les temperatures no siguin tan elevades com han estat els últims dies. De fet, aquest cap de setmana les temperatures màximes es troben al voltant dels 20 graus. També tenen esperança en què les nevades que s’esperen a partir del dimarts facin que les pistes es trobin a punt i que no plogui com per poder malmetre-les.