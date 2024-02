El Poliesportiu passarà a anomenar-se Poliesportiu Toni Martí

Andorra la VellaEl Poliesportiu de Govern situat en la Baixada del Molí passarà a anomenar-se pròximament Poliesportiu Toni Martí. Així hi ha anunciat la ministra de Cultura i Esports Mònica Bonell en el programa Avui serà un bon dia d'RNA. L'executiu va rebre una petició múltiple per al canvi de nom després de la defunció de l'excap de Govern, excònsol major d'Escaldes i exconseller genera Antoni Martí Petit.

La petició va ser presentada de forma conjunta pel BC Andorra, el Comitè Olímpic Andorrà, la Comissió Legislativa i el Comú d'Andorra la Vella. Encara no hi ha una data per al canvi oficial, però ja està decidit. Bonell ha destacat el suport incondicional de Martí a l'esport i especialment la seva tasca a favor del BC Andorra per fer possible que econòmicament pogués fer front a les despeses de jugar a l'ACB que s'havia guanyat a la pista.

Bonell ha comentat que encara no s'ha decidit si el nom serà Toni Martí o Antoni Martí. Dependrà de la família amb qui s'està consultant. Al mateix temps, però ha recordat que la petició indicava Toni Martí com a nom.