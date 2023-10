La proposta que l'FC Andorra jugui fora del país va arribar des de la lliga espanyola

Andorra la VellaLa ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha respost durant la sessió de preguntes del Consell General a les qüestions del PS i Concòrdia sobre l’actual situació de l’FC Andorra, que podria quedar-se sense estadi per competir la temporada vinent.

Cal recordar que al començament de la temporada 2022-23 el club va arribar a un acord amb Govern per jugar a l’Estadi Nacional, després que l’ascens a la segona divisió espanyola els obligues a traslladar-se a un estadi que complís uns determinats requisits. Els 4 milions d’euros que es van haver d’invertir per adequar-lo van ser a càrrec del club i el pacte va tancar-se per dues temporades, moment en què el club hauria de tenir el seu estadi propi ja enllestit.

Els dos grups parlamentaris de l’oposició han demanat sobre el futur de l’entitat dins del país, ja que en cas de no comptar amb la infraestructura necessària per competir la segona divisió, haurà de marxar a Espanya.

Bonell declara que des de Govern s’està treballant tot el possible per garantir que el club pugui continuar al país, i que malgrat l’intercanvi de declaracions pujades de to, han reobert les converses i esperen arribar a una solució. Ha marcat, això sí, el que és la línia vermella per a Govern, i és que ha declarat que en cap cas pagaran amb diners públics un estadi per a una entitat privada.

La ministra també ha fet al·lusió a l’origen d’aquesta idea que el club pugui jugar a l’estranger l’any vinent, i assegura que no ha estat Govern qui va posar aquesta idea sobre la taula, ni tampoc el club. Va ser des de la lliga espanyola que es va traslladar com la solució més lògica, vistes les dificultats que ha trobat el club per a llançar-se a fer la inversió del nou estadi propi.