Tot a punt per l'estrena olímpica de l'ACA eSports

Andorra la VellaEl projecte de l'ACA eSports continua amb el creixement accelerat, fent honor a la velocitat dels seus cotxes. La setmana vinent, Kevin Sanches disputarà, per primer cop a la història del país, les Olympic eSports Series, uns autèntics Jocs Olímpics dels esports electrònics. El pilot, que competirà en la disciplina de Sim Racing, ha afirmat que "poder estar a Singapur, disputant aquesta competició és el millor que m'ha passat a la vida". Sanches, que es va classificar després d'imposar-se en el campionat nacional de Gran Turismo, és un gran amant d'aquesta disciplina. "Porto des del Gran Turismo 4 jugant, i des del novembre, que formo part de l'ACA Academy" ha explicat.

Per la seva part, el secretari general i impulsor del projecte, que compta amb el suport de Creand, Andorra Telecom i Andorra Business, Toti Sasplugas, ha explicat que "per nosaltres és un pas molt important. Volíem començar a competir en l'àmbit internacional, però no esperàvem que l'oportunitat ens arribés tan aviat. Però ja que hi és, intentarem aprofitar-la". Sasplugas ha posat en valor que "en Kevin és el millor pilot del país i ben segur que ens representarà d'allò més bé". Actualment, i tenint en compte els temps que s'han fet amb el cotxe, el Toyota GR010 Hybrid 4x4, i el circuit, Deep Forest Way, Sanches se situaria en la final, atès que compta amb el 12è millor registre, a poc més de mig segon del millor.

Cal tenir en compte que, en ser un projecte olímpic, el Comitè Olímpic Andorrà en forma part. Així doncs, avui, en la roda de premsa de presentació del pilot, que s'ha celebrat al Sim Center, a banda dels representants de l'Automòbil Club, encapçalats pel director general, David Fraissinet, hi havia el president del COA; Jaume Martí. Finalment, tant Sasplugas com Sanches han explicat part de la preparació que ha seguit el pilot en les darreres setmanes, i que ha comptat amb tot l'equip tècnic de l'ACA eSports, implicant des dels enginyers de pista, passant pel psicòleg i el treball fet en optometria. "Si estic aquí, és gràcies al meu germà que em va posar a les mans el GT4. Crec que podem fer un bon paper perquè és un simulador que per mi és la meva vida" ha acabat per dir el pilot, emocionat per l'oportunitat que té al davant.

Un test molt real

El Comitè Olímpic Internacional, ja va demostrar a Tòquio 2020 que es pren els esports electrònics molt seriosament. Allí ja hi va haver un primer campió olímpic, que va ser l'italià Valerio Gallo. En aquesta ocasió, hi haurà fins a 10 disciplines competint a Singapur, tots esports simulats a excepció del Fortnite, que és l'únic eSport com a tal que ha entrat en la terna. Pel que fa al sim racing, més d'una setantena de països hi participaran. Al llarg de la competició, es disputaran diferents sèries eliminatòries fins que quedin només 21 pilots, que són els que disputaran la gran final. Avui, números en mà, Sanches estaria entre els 20 millors.