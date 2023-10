Sant Julià de Lòria renova la col·laboració amb el diari Sport

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria i el diari Sport han renovat el conveni de col·laboració per a la promoció i difusió de la parròquia com a destinació de turisme esportiu i de lleure. De fet, segons ha explicat la corporació laurediana, l'objectiu de l'acord és promocionar el poble, especialment pel que fa al vessant del turisme esportiu, fent èmfasi en Sant Julià com a vila europea de l'esport i com a territori ciclista, però també destacant accions que acull la vila com la Setmana Europea de l'Esport.

La col·laboració, que s'allarga fins al 31 de desembre d'aquest any, implica insercions publicitàries de Sant Julià en les edicions en línia i en paper del diari, així com 'branded content' o el patrocini del rotatiu en diferents jornades esportives que se celebrin a la parròquia. En format paper, a més, també es compta amb publicitat als especials del diari Sport, així com un seguit de notícies i faldons.

En l'àmbit digital hi haurà la publicació de notícies, bàners i publicacions multimèdia. A més a més, s'ha acordat que el diari aportarà un ponent al cicle de conferències sobre esport que la parròquia acollirà aquesta tardor. L'acord s'ha fet públic aquesta setmana a través del Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), el qual detalla que el comú destina un import global de 22.000 euros a aquesta iniciativa.