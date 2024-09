Tebas assegura que Piqué segueix preocupat per la imputació del 'Cas Rubiales'

Andorra la VellaEl president de LaLiga, Javier Tebas, ha concedit recentment una entrevista al conegut pòdcast Wild Project on ha abordat diversos temes d'actualitat futbolística, incloent-hi referències a Gerard Piqué i l'FC Andorra.

Relació amb Piqué i el cas Rubiales

Tebas ha afirmat mantenir una bona relació amb Gerard Piqué, tot i que ha destacat la preocupació de l'exfutbolista pel cas que l'implica juntament amb Luis Rubiales. Segons el president de LaLiga, Piqué està especialment inquiet pel tema d'Aràbia Saudita i l'expresident de la Federació espanyola, Luis Rubiales, on LaLiga s'ha personat com a acusació particular.

Sí que tinc bona relació, ell està preocupat amb el tema d'Aràbia i Rubiales on la lliga s'ha personat com a acusació particular. I jo personalment ” Javier Tebas President de La Liga

Cal recordar que Gerard Piqué ha estat recentment implicat en la investigació del Jutjat d'Instrucció número 4 de Majadahonda sobre la comissió de 4 milions d'euros que hauria obtingut per pactar la celebració de la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita. Aquest cas, conegut com a "cas Brody", investiga possibles delictes de corrupció en els negocis i administració deslleial.

L'FC Andorra i l'única correcció de La Liga

Pel que fa a l'FC Andorra, Tebas ha revelat que l'única correcció que s'ha fet en temes fiscals ha estat precisament amb el club andorrà propietat de Piqué. El president de LaLiga ha explicat que hi havia una diferència en aquest aspecte que va requerir una intervenció.