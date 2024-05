Piqué imputat per les comissions de la Supercopa d'Espanya

Andorra la VellaLa jutgessa de Majadahonda (Madrid) que investiga possibles il·legalitats en contractes de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF), com el trasllat de la Supercopa a l'Aràbia Saudita, ha decidit investigar l'exfutbolista i empresari Gerard Piqué, qui hauria pactat una comissió anual de 4 milions d'euros per aquest acord, tal com va avançar aquest diari.

La magistrada Delia Rodrigo ha dictat una resolució aquest dijous en què acorda ampliar la investigació a una quinzena de persones, entre elles l'exjugador del Barcelona, el president de la RFEF Pedro Rocha, l'amic personal de l'expresident federatiu Luis Rubiales, l'empresari Francisco Javier Alcaide (Nene), i l'empresa Gruconsa, que va realitzar les obres a l'estadi sevillà de La Cartuja.

La jutgessa investiga en aquesta causa, que també s'adreça contra Luis Rubiales, la presumpta comissió dels delictes de corrupció en els negocis i administració deslleial, sense descartar la possibilitat del delicte de blanqueig de capitals.

L'FC Andorra amb un futur per definir

L'FC Andorra no va aconseguir mantenir la categoria diumenge passat contra l'Oviedo amb un 3-0 a favor de l'equip asturià. El projecte de Piqué continua sense definir on jugarà i el president encara no s'ha pronunciat.

A l'entrevista d'RTVA al 'Avui Serà un Bon Dia' Gabriel Fernàndez i l'excònsol major i actual oposició d'Andorra la Vella, David Astrié, han tractat l'afer amb preocupació pel futur dels tricolors. D'una banda, el grupo Cierco ha d'enfrontar-se a diversos processos judicialitzats i de l'altra, Gerard Piqué que a més de la seva poca presència al club també té els comptes intervinguts pel 'Cas Rubiales' pels contractes a Aràbia Saudita.

"El context fa que tingui aquestes particularitats i el fan difícil d'analitzar, però si ens cenyim només als resultats, és a dir, a les idees o a les propostes és molt beneficiosa, pel país en general perquè és una instal·lació que fa falta" va assegurar Astrié.

En resum, sembla que la falta d'interès arriba també des de les altes esferes del mateix projecte, deixant en interrogant una inversió que seria històrica no només per la parròquia sinó també nacionalment perquè suposaria uns 60 milions d'euros en la construcció d'un nou estadi per l'FC Andorra i un complex multifuncional.

Negociació entre els ens públics i el club

Cal recordar que Piqué va dir el novembre de 2023 que els volien fora del país arran la decisió de Govern quan va anunciar que no prorrogaria el contracte i que canviarien la gespa de l'Estadi :

"Gràcies por expulsar-nos del país. No ens queda una altra solució que marxar i canviar el número del club. Enhorabona, heu deixat Andorra sense futbol professional" va publicar a xarxes.

Des de llavors s'ha obert una incògnita de com quedarà el projecte i tot i que es contempla jugar en una altra parròquia guanya pes anar a jugar a algun estadi a Espanya.