Últim adeu d'Aleix Espargaró a la MotoGP

Andorra la VellaAquest diumenge, el pilot resident Aleix Espargaró posarà punt final a gairebé 20 anys de carrera esportiva a la MotoGP. El pilot català es prepara per viure una jornada carregada d’emoció al Circuit de Barcelona-Catalunya, el traçat de casa, on disputarà la seva última cursa com a pilot a temps complet.

Amb un tribut molt especial, Espargaró ha presentat un casc dissenyat especialment per a l’ocasió, destacant per un fons rosa amb la paraula 'Adéu' escrita en negre. Aquest detall commemora la seva trajectòria i la seva decisió de retirar-se, posant fi a una era en el motociclisme.

Un casc ple de significat

El disseny del casc d’Espargaró és una autèntica oda als seus inicis i a la seva evolució. La imatge d’un jove Aleix, de 15 anys, mirant cap al present és un element central del casc, representant el pilot en els seus primers passos a la categoria de 125cc al Gran Premi de València amb els colors del RACC.

A la part frontal, apareix la paraula ‘Ciao’ al costat del logo d’Aprilia, un homenatge al seu últim equip, amb el qual ha viscut grans moments en la seva carrera. "Estic segur que el jove Aleix estaria orgullós del camí recorregut", va compartir el pilot a les xarxes socials.

Comiat a casa i amb records especials

El Gran Premi Solidari de Barcelona és un esdeveniment amb moltes emocions, però per a Aleix Espargaró és especialment significatiu. "Poder acomiadar-me amb el meu equip, la meva família, a casa, en un circuit on hem guanyat tres de les últimes quatre curses, serà un còctel interessant", va declarar el veterà d’Aprilia en la prèvia d’aquesta cursa tan especial.

El seu últim gran acte com a pilot inclou detalls històrics com l'anunci que va fer el passat 23 de maig, on va confirmar que aquesta seria la seva última temporada. En una roda de premsa emotiva abans del GP de Catalunya, va expressar la seva gratitud a familiars, amics, companys de l’equip i aficionats.

Plans de futur després del Mundial

En una entrevista amb DAZN, Espargaró es va sincerar sobre el seu futur amb el seu germà Pol Espargaró. "Tinc 34 anys i em ve de gust dedicar un parell d’anys a la bici", va confessar. També va destacar la seva il·lusió per passar més temps amb la seva família: "Estar amb la Lau i els petits, veure’ls créixer i emprendre nous projectes". La seva retirada marca un nou començament, tot i que seguirà vinculat al món de la moto com a pilot de proves de Honda, ajudant l’escuderia a sortir de la seva crisi de resultats.

Un llegat de perseverança i talent

Després de 15 temporades en MotoGP, Aleix Espargaró deixa un llegat de dedicació i èxit. Ha disputat 242 curses en la categoria reina, aconseguint tres victòries i 11 podis, a més de cinc poles. El seu primer triomf va arribar al GP de la República Argentina el 2022, seguit de la victòria al GP de Gran Bretanya 2023 i el doble triomf al GP de Catalunya 2023, tant en la cursa al sprint com en la prova principal. En més de 300 Grans Premis, Espargaró ha deixat la seva empremta amb la seva resiliència i passió per aquest esport.

Amb aquesta última cursa al Circuit de Barcelona-Catalunya, Espargaró posa fi a una etapa memorable, amb la satisfacció d’haver seguit el seu cor i d’haver format part de la història de MotoGP.